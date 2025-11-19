Yeni Fed başkanı için mülakatlara başladı

Canlı Borsa
ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi gelecek yıl dolacak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelecek ismi belirlemek için mülakatlara başladıklarını bildirdi.

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) ile Oval Ofis'te görüştüğü sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir sonraki Fed başkanını seçmek için mülakatlara başlayıp başlamadığının sorulması üzerine Trump, başladığını dile getirdi.

Kimlerle görüştüğü sorusu üzerine Trump, "Sanırım tercihimi zaten biliyorum." yanıtını verdi.

Trump, bu iş için Hazine Bakanı Scott Bessent'i istediğini ancak Bessent'in bunu reddettiğini aktardı.

Çeşitli kişilerle görüştüklerini kaydeden Trump, bazı "sürpriz" ve herkesin konuştuğu "standart" isimler olduğunu ifade etti.

Powell'a yönelik hakaretlerini sürdüren Trump, "Açıkçası şu anda orada olan adamı hemen görevden almak isterdim. Ama insanlar beni engelliyor. Kötü bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Fed Başkanı Powell'ın görev süresi, Mayıs 2026'da dolacak.

