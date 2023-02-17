Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları salı günü açıklanan ABD enflasyon rakamlarının ardından yön buldu. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

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Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ineceği tahmininde bulunmuştu.

ABD’de enflasyon halen yüksek seyrediyor. Fed enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirebilmek için faiz artışlarına devam edebilir. Parasal sıkılaşmaya yönelik beklentiler bu hafta dolar endeksi ve tahvil faizini yükseltirken, altın fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ons altın şu dakikalarda 1827 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1824 dolar, en yüksek ise 1839 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın son gününde gram altın 1108 liradan işlem görüyor.