Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?
Geçen hafta sert düşüş gösteren altın fiyatlarında yön yukarı döndü. Özellikle piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz fiyatlamaları yönü tayin ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
11.09.2023 - 09:13 |
Ons altın geçen hafta çarşamba günü 1915 dolara kadar geriledikten sonra ABD 10 yıllık tahvil faizinin gerilemesiyle birlikte toparlanma gösterdi. Perşembe günü 1923 dolara kadar yükselen ons altın 1919 dolardan kapandı.
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PİYASALARIN GÖZÜ FED FAİZ KARARINDA
Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak olan faiz kararında olacak.
BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?
Haftanın ilk işlem gününde ons altın 1927 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1916 dolar, en yüksek ise 1928 dolar seviyeleri görüldü.
Bugün gram altın 1664 liradan işlem görüyor.