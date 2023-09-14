Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler tayin etmeye devam ediyor. Piyasaların gözü kulağı dün açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı.

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DÜN ABD'DE ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,2 olan enflasyonun yüzde 3,6'ya çıkacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair en önemli sinyallerden biri niteliği taşıyan tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 0,6 oldu. Piyasalarda artışın yüzde 0,6 seviyesinde olmasını bekliyordu.

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak olan faiz kararı da merakla bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 1910 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1907 dolar, en yüksek ise 1912 dolar seviyeleri görüldü. Bugün gram altın 1654 liradan işlem görüyor.