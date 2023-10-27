Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler Orta Doğu’daki savaşta olmaya devam ediyor. Son dönemde artan jeopolitik riskler güvenli liman talebini artırırken bu durum altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü hareketleri beraberinde getiriyor.

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GRAM ALTINDA REKOR

Ons altındaki yukarı yönlü hareket yurt içinde gram altın fiyatının yükselmesine neden oluyor. Dün gram altın 1800 lira olan kritik eşiğin üzerine çıktı. 1808 liraya kadar yükselen gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI

Dün saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Banka piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30 seviyesinden yüzde 35'e çıkardı.

ABD EKONOMİSİ GÜÇLÜ BÜYÜDÜ

ABD ekonomisi tüketici harcamalarındaki artışın etkisiyle 2021 başından bu yana en güçlü büyüme hızına ulaştı. Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 oranında büyüdü. Beklenti ise büyümenin yüzde 4,7 olacağı yönündeydi.

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ABD'de çekirdek tüketici fiyat endeksi (PCE) yüzde 2,5 olan beklentilerin altında yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. PCE ise yüzde 2,9 arttı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününde ons altın 1984 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1976 dolar, en yüksek ise 1990 dolar seviyeleri görüldü.

Bugün gram altın ise 1799 liradan işlem görüyor.