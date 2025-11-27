Yeni yılda kıdem tazminatı kaç liraya çıkacak? İşte piyasada konuşulan taban ücret

Milliyet.com.tr/ÖZEL Yeni yıla ilişkin asgari ücretin belli olmasına 1 aylık zaman kaldı. Aralık ayı başında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleriyle birlikte zam maratonu da başlayacak. Komisyon yapılacak toplantılarla birlikte yeni asgari ücreti belirleyecek.

Bilindiği üzere asgari ücret özel sektörde birçok kesimin maaşını etkilediği gibi birçok ödeme ve ücreti de değiştiriyor. 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak artış, sadece asgari ücretlileri değil, çalışan-çalışmayan hemen herkesi etkileyecek.

ASGARİ ÜRETE NE KADAR ZAM OLACAK?

Yeni asgari ücret kıdem tazminatı tabanı, işsizlik maaşı, rapor parası, ihbar tazminatı ve stajyer ücreti gibi birçok kalemi de etkileyecek. Peki yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam olacak? Kıdem tazminatı tabanı ve pek çok ücrette artışlar ne kadar olacak? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Yeni asgari ücret, Aralık ayının başında komisyon toplantısıyla birlikte ay sonuna kadar şekillenecektir. İlgili komisyon toplantısında asgari ücreti belirlerken birçok kriter masaya yatırılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de dolaylı olarak enflasyondur.

Geçmiş dönemlerdeki asgari ücret artışlarını şöyle bir analiz ettiğimiz takdirde gerçekleşen enflasyona 3 ila 8 puan refah payı eklentisi ile şekillendiğini görüyoruz. Bu sene enflasyonun %31 ile %33 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Dolayısıyla refah payıyla birlikte %40 üst barajı belirleyebiliriz.



Diğer taraftan Merkez Bankası 4. Dönem Raporu’nda önümüzdeki yıl enflasyon hedefini %13 ile %19 aralığında sabit tuttu. Geçen sene de aynı maaş politikası üzerinden hedef enflasyona göre asgari ücret artışı yapılmıştı. Bu sene için refah payıyla birlikte alt baraj rakamını %20 olarak gösterebiliriz.

Elimizde %20 ile %40 oranlarında iki adet baraj rakımımız mevcut. Halen 22.104 TL olan asgari ücret ilgili baraj rakamlarına göre 26.524 TL ile 30.946 TL arasında olabilir.

Uluslararası yabancı finans kurumları asgari ücretin %20 ile %25 arasında belirlenmesi gerektiğini, enflasyonla mücadelenin sekteye uğramaması tavsiyelerinde bulunmaktadır. Benim de tahminim %25 civarında 27.630 TL üzerinden belirleneceği yönündedir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HANGİ KALEMLERİ ETKİLEYECEK?

Asgari ücret yılbaşında revize edildiği takdirde hayatımızda 80 kalemin üzerinde ödemelerin yükseleceğini söyleyebiliriz. Bunların neler olduğuna baktığımız zaman işsizlik maaşı, borçlanmalar, kıdem tazminatı (taban), idari para cezaları, rapor ücretleri, SGK teşvikleri, GSS primi, isteğe bağlı sigorta, BES, Bağkur primi, stajyer maaşlarından tutun da sosyal yardımlara kadar birçok kalem etkilenecektir.

YENİ YILDA ÖDEME VE ÜCRETLER NE KADAR ARTACAK?

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatının en alt baremi asgari brüt ücret üzerinden değerlendirilir. Çalışılan her bir yıl için bir brüt maaş verilir. Tabi eklentiler de varsa onların da ilave edilmesi gerekmektedir. Asgari ücrete de %25 oranında zam geldiğini varsayarsak kıdem tazminatı tabanı 26.005,50 TL’den 32.506,88 TL’ye yükselebilir.

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı asgari brüt ücretin %40’ı ile %80’i arasındadır. Dolayısıyla en düşük işsizlik maaşı brüt 10.402 TL’den %25 artışla 13.002,75 TL’ye yükselebilir. Buradaki rakamdan da sadece binde 7,59 damga vergisi kesilirse net olarak 12.604,06 TL olacaktır. İşsizlik maaşında tavan rakam da asgari ücrete zam yüzde 25 olursa 25.808,12 TL’ye yükselebilir.

RAPOR PARASI

Rapor parası ayakta ve yatarak tedavilerde değişiklik arz etmektedir. Oradaki rakam da almış olduğunuz maaşla doğru orantılı olacaktır. Yeni brüt asgari ücret %25 artışla 32.506,88 TL olursa yatarak tedavide rapor parası 541,78 TL, ayakta tedavide ise 722,37 TL olur.

STAJYER MAAŞI

Stajyer maaşı ise 20 işçi altında olan iş yerlerinde asgari net ücretin %15’i, 20 işçi üzerinde olan iş yerlerinde ise asgari ücretin %30’u üzerinden değerlendirilmektedir. 20 işçi üzerinde çalışanı olan bir iş yerinde stajyer maaşı 6.631,20 TL’den 8.289 TL’ye yükselecektir. 20 işçi altında çalışanı olan bir iş yerinde ise stajyer maaşı 3.315,70 TL’den %25 artarsa 4.144,63 TL olur.”