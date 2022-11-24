Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaYeniden değerleme oranı belli oldu
HaberlerUzmanpara Haberleri Yeniden değerleme oranı belli oldu

Yeniden değerleme oranı belli oldu

Yeniden değerleme oranının yer aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak uygulanacak.

24.11.2022 - 09:23 |
Yeniden değerleme oranı belli oldu

Ekim ayı üretici enflasyonu verisinin açıklanmasıyla 2023 yılı için vergi, ceza ve harçlarda artış yapılırken esas alınacak yeniden değerleme oranı da belli olmuştu.

Yurt içi üretici fiyat endeksinin on iki aylık ortalaması esas alınarak belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak uygulanacak.

Yeniden değerleme oranının yer aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
AK Parti'den 'Birlik, İrade, Zafer' programıyla ilgili açıklama

AK Parti'den 'Birlik, İrade, Zafer' programıyla ilgili açıklama

Haluk Levent: Kediyi çatıdan atanı bulana ödül var

Haluk Levent: Kediyi çatıdan atanı bulana ödül var