Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaYeniden değerleme oranı belli oldu
HaberlerUzmanparaYeniden değerleme oranı belli oldu

Yeniden değerleme oranı belli oldu

Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak tespit edildi.

27.11.2025 - 09:08 | | AA
Yeniden değerleme oranı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haberin Devamı

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

Türkiye ev ve mutfak eşyalarında 150'den fazla ülkeye ihracat yapıyor

Türkiye ev ve mutfak eşyalarında 150'den fazla ülkeye ihracat yapıyor

Türkiye'ye ilk Papa ziyaretinin görüntüleri paylaşıldı

Türkiye'ye ilk Papa ziyaretinin görüntüleri paylaşıldı