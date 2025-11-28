Milliyet.com.tr/ Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların başında tahliye konusu geliyor. Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi 15.08.2020 tarihinde aylık 4.750 TL kira bedeliyle konutunu 5 yıl süre ile kiraya verdi.

3 YIL SONRA ‘EVİMDEN ÇIK’ DEDİ

Aradan 3 yıl geçtikten sonra ev sahibi kendi ihtiyacı sebebiyle kiracısını tahliye etmek istedi. Kiracı evi tahliye etmek istemeyince 1 Aralık 2023’te tahliye davası açıldı. Dava açıldığında evin kira bedeli 9.000 TL’ydi.

Yerel mahkeme ev sahibinin ihtiyacını samimi ve gerçek buldu ve kiracının tahliyesine karar verdi. Kiracı karara itiraz etti ve dava temyize gitti. Yargıtay’dan tahliye konusunda emsal bir karar çıktı.

Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan dava sürecine ilişkin detayları milliyet.com.tr’ye açıklayan Avukat Gizem Gonce şu ifadeleri kullandı: “Ev sahibi taşınmaz için kendisinin ve müşterek çocuklarının ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle de ihtiyacının gerçek ve samimi olduğunu söyledi. Kiracı ise ihtiyacın samimi olmadığını gerekçe göstererek davanın reddine karar verilmesini talep etti.

YEREL MAHKEME TAHLİYENİN KABULÜNE KARAR VERDİ

Adana 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararda taraflar arasında 15.08.2020 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesinin imzalandığı, yapılan UYAP sorgulama ekranında da ev sahibinin kiraya konu olan taşınmazdan başka bir taşınmazı olmadığı, toplanan delillerle de ihtiyacın gerçek ve zorunlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildi.

YARGITAY TAHLİYE KARARINI BOZDU

Burada kanun yararına bozma sebebiyle itirazda bulunuldu. Dava temyize gitti. Yargıtay’dan dikkat çeken bir karar çıktı.

Bu karara ilişkin olarak Adalet Bakanlığı kira sözleşmesinin süresi dolmadan davanın açıldığını, bu davanın usul ve yasaya aykırı olduğunu ve kararın kanun yararına bozulması gerektiği noktasında bir karar verdi.

Dosya Yargıtay incelemesi neticesinde içeriğine bakıldığında şu şekilde devam etti: Taraflar arasında 15 Ağustos 2020 başlangıç tarihli kira sözleşmesi yapıldığı ve bu kira sözleşmesinin 5 yıllık bir sözleşme olduğu, davanın ev sahibi tarafından 1 Aralık 2023’te yani sözleşme süresi dolmadan açıldığı tespit edildi. Bu nedenle 09.09.2025 tarihinde Yargıtay mahkemenin vermiş olduğu tahliye kararını bozdu.

NE ZAMAN DAVA AÇILABİLİRDİ?

Yargıtay’ın verdiği kararda ihtiyaç sebebiyle açılacak tahliye davalarının belirli süreli kira sözleşmelerinde ancak sürenin sonunda açılabileceğinin altı çizildi.

Genelde ev sahipleri ihtiyaç sebebiyle tahliye davalarında süre sınırlarına riayet etmiyorlar. Mahkemeler de şunu dikkate alıyor: ‘Gerçekten samimi bir ihtiyaç var mı? Ev sahibinin tahliye talebi noktasında gerçekten buna ihtiyacı var mı, gerçek mi?’ buna bakıyorlar. Yargıtay alışılmışın dışında karara imza atarak asıl usul kuralların uygulanması gerektiğini, kiracı ve ev sahibi arasında yapılan sözleşmenin 5 yıllık olduğu gözden kaçırıldığına dikkat çekti.

Burada önemli olan husus Türk Borçlar Kanunu’nun 350’nci maddesinde belirli süreli kira sözleşmelerinde tahliye davasının ancak sürenin bitiminden itibaren 1 ay içinde açılabileceği, bu sürenin kamu düzenine ilişkin olduğu ve mahkemece resen dikkate alınması gerektiği de vurgulandı.

‘KESİNLİKLE SÖZLEŞME SÜRESİ BİTMELİ’

Ev sahiplerinin ihtiyaç gerekçesiyle kira sözleşmesinin süresi bitmeden kiracıyı çıkarma niyetlerini hukuki açıdan yapamayacaklarını, kesinlikle kira sözleşmesinin süresinin bitmesi gerektiğini vurguladı.

Kötü niyetli davranış sergileyen ev sahiplerinin diledikleri zaman ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açamayacaklarını bize gösteren bir karar oldu. Kira sözleşmelerinin çok önemli olduğu ve yargılama aşamasında her zaman karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.”