Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaYılın ilk yarısında 22 şirket halka arz oldu
HaberlerUzmanpara Haberleri Yılın ilk yarısında 22 şirket halka arz oldu

Yılın ilk yarısında 22 şirket halka arz oldu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2023'ün ilk yarısında 22 şirketin halka arz edildiğini, halka arza katılan yatırımcılardan 26,4 milyar lira toplandığını açıkladı.

17.07.2023 - 15:57 | | İHA
Yılın ilk yarısında 22 şirket halka arz oldu

MKK, 2023'ün ilk yarısına ilişkin gelişmeleri duyurdu. Ocak-haziran döneminde 22 şirket halka arz edilirken, halka arza katılan 23 milyon 211 bin 456 yatırımcıdan 26,4 milyar lira toplandı.

2023'ün ilk yarısında yatırım fonlarının portföy değeri 1 trilyon 136,9 milyar liraya yükselirken, yatırımcı sayısı 3 milyon 875 bin 515'e çıktı.

Söz konusu dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 528 bin 894'e çıkarken, pay piyasalarındaki 4 milyon 482 bin 424 yatırımcının portföy değeri 6,52 trilyon lira oldu.

Çanakkale'de büyük yangın! Köyler boşaltıldı, yollar kapatıldı

Çanakkale'de büyük yangın! Köyler boşaltıldı, yollar kapatıldı

Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü