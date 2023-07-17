Yılın ilk yarısında 22 şirket halka arz oldu

MKK, 2023'ün ilk yarısına ilişkin gelişmeleri duyurdu. Ocak-haziran döneminde 22 şirket halka arz edilirken, halka arza katılan 23 milyon 211 bin 456 yatırımcıdan 26,4 milyar lira toplandı.

2023'ün ilk yarısında yatırım fonlarının portföy değeri 1 trilyon 136,9 milyar liraya yükselirken, yatırımcı sayısı 3 milyon 875 bin 515'e çıktı.

Söz konusu dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 528 bin 894'e çıkarken, pay piyasalarındaki 4 milyon 482 bin 424 yatırımcının portföy değeri 6,52 trilyon lira oldu.