Yuan, ABD doları karşısında zayıfladı

ABD'de Fed'in tahvil alımlarını azaltmaya başlamasına yaklaşıldığı değerlendirmelerinin yapıldığı bir dönemde Çin Devlet Konseyi'nden gelen açıklamalar sonrası USDCNY bu sabah 6,4817'ye kadar yükseldi.

USDCNY şu sıralarda düne göre yüzde 0,75 düşüşle 6,4783'ten işlem görüyor.

Analistler, Çin MB'nin zorunlu karşılıklarda indirime gidebileceğini dile getirmesinin Çin ekonomisinde büyüme ivmesinin yılın geri kalanında yavaşlayacağı endişelerinden kaynaklı olabileceği değerlendirmelerinin yuanı zayıflattığını ifade ediyorlar.

Analistler, "Kısa vadede ABD dolarının güçlenmeye devam etmesini bekliyoruz, ancak yuan dar bir bantta hareketini sürdürecek" değerlendirmesini de yaptılar.