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Yuan, dolar karşısında 3.5 yılın zirvesinde

Çin yuanı, ABD doları karşısında 3,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

08.12.2021 - 09:45 |
Yuan, dolar karşısında 3.5 yılın zirvesinde

Yuan, ABD doları karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Yuan, offshore piyasalarda gerçekleşen işlemlerde ABD doları karşısında 3,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Çin Merkez Bankası'nın yuanın ABD doları karşısındaki günlük hareket bandının ortasını 1 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 6,3677 olarak belirlediği bugün, ABD doları/Çin yuanı paritesi (USDCNY) 6,35 seviyesine kadar geriledi. USDCNY bu seviyeyi en son 15 Mayıs 2018'den bu yana ilk kez gördü.

Analistler, Çin Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki politika farklılıklarının yuana destek vermeye devam ettiğini belirtiyorlar.

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