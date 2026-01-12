Yuan, dolar karşısında 32 ayın zirvesinde

Yuan, geçen yıl dolar karşısında yüzde 4,5 değer kazanarak 2022’den bu yana en güçlü yıllık performansını sergilemişti. Bu yükselişte doların genel zayıflığı ve ihracatçıların yıl sonuna doğru döviz gelirlerini yuana çevirmesi etkili oldu. Döviz piyasası oyuncuları, bu dönüşümlerin şubat ortasındaki Ay Yeni Yılı’na kadar sürebileceğini, şirketlerin prim ödemeleri nedeniyle yuan talebinin arttığını belirtti.

Piyasa açılışı öncesinde Çin Merkez Bankası (PBOC), günlük orta noktayı dolar başına 7,0108 olarak belirledi. Bu seviye Eylül 2024’ten bu yana en güçlü düzey oldu. Spot yuan, belirlenen orta noktanın yüzde 2 üzerinde veya altında işlem görebiliyor.

PBOC’nin kasım sonundan bu yana beklentilerden daha zayıf orta noktalar belirlemesi, piyasa tarafından yuanın aşırı hızlı değer kazanmasını önleme çabası olarak değerlendiriliyor. OCBC Bank stratejistleri, daha güçlü orta nokta ayarlamalarının yuanı değerlenme patikasına yönlendirdiğini belirtti.

Spot piyasada karasal yuan erken işlemlerde 6,97 seviyesine kadar yükselerek Mayıs 2023’ten bu yana en güçlü seviyeyi gördü, ardından 6,9755’te dengelendi. Offshore yuan ise 6,9714 seviyesinde işlem gördü. Yatırımcıların yuan lehine pozisyonları 15 yılın en yüksek düzeyine çıkarken, piyasaların odağı bu hafta açıklanacak ticaret ve kredi verilerine çevrildi.