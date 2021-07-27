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Yuan, dolar karşısında geriledi

Yuan, ABD doları karşısında 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

27.07.2021 - 10:57 |
Yuan, dolar karşısında geriledi

Yuan, offshore piyasada ABD doları karşısında son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

Çin hükümetinin yaptığı düzenlemelerin yarattığı endişelerle Çin ve Hong Kong borsalarında teknoloji hisselerinde yaşanan sert düşüşler yuanı zayıflattı.

USDCNY paritesi bugün 6,5133'e kadar yükseldi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,37 artışla 6,5070 seviyesinde. Parite, 19 Nisan'da 6,5225'e kadar yükselmişti.

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