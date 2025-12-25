Yuan, dolar karşısında güçleniyor

Çin yuanı, piyasalarda psikolojik eşik olarak görülen dolar başına 7 yuan seviyesini Eylül 2024’ten bu yana ilk kez aşarak güçlendi. Offshore yuan yüzde 0,2’ye kadar yükselerek dolar karşısında 6,9964 seviyesini gördü.

Haberin Devamı

Yatırımcılar, Çin Merkez Bankası’nın piyasa güvenini desteklemek amacıyla kademeli değerlenmeye izin vereceği beklentisiyle pozisyon aldı.

Golden Credit Rating baş makro analisti Wang Qing, yuanın doların zayıflığı ve ihracatçıların mevsimsel döviz bozdurma işlemleriyle desteklendiğini belirterek, kalıcı bir değerlenmenin Çin sermaye piyasalarının yabancı yatırımcılar açısından cazibesini artıracağını söyledi.

Goldman Sachs Group, yuanın ekonomik temellere göre yüzde 25 oranında düşük değerli olduğunu ifade ederken, ANZ’den Zhaopeng Xing, yuanın gelecek yılın ilk yarısında 6,95-7 aralığında güçlü kalacağını öngördü.