Yüksek enflasyon bekleyen fon yöneticileri azaldı
Bank of America'nın fon yöneticileri anketine göre, gelecek 12 ayda yüksek enflasyon bekleyen fon yöneticilerinin oranı temmuzda, haziran ayındaki yüzde 42'den yüzde 22'ye indi.
13.07.2021 - 13:32 |
Devlet tahvili getirilerinin düşmesi ile birlikte fon yöneticilerinin teknoloji hisselerine yatırımları yeniden hızlandı.
Ankete katılan 270 fon yöneticisinin yaklaşık yüzde 40'ı Fed'den ilk faiz artırımının 2023 Ocak ayında geleceğini öngördü. Önceki ankette ilk faiz artırımı 2022 Kasım ayında bekleniyordu.