Geri Dön
UzmanparaYüksek enflasyon bekleyen fon yöneticileri azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Yüksek enflasyon bekleyen fon yöneticileri azaldı

Yüksek enflasyon bekleyen fon yöneticileri azaldı

Bank of America'nın fon yöneticileri anketine göre, gelecek 12 ayda yüksek enflasyon bekleyen fon yöneticilerinin oranı temmuzda, haziran ayındaki yüzde 42'den yüzde 22'ye indi.

13.07.2021 - 13:32 |
Yüksek enflasyon bekleyen fon yöneticileri azaldı

Devlet tahvili getirilerinin düşmesi ile birlikte fon yöneticilerinin teknoloji hisselerine yatırımları yeniden hızlandı.

Ankete katılan 270 fon yöneticisinin yaklaşık yüzde 40'ı Fed'den ilk faiz artırımının 2023 Ocak ayında geleceğini öngördü. Önceki ankette ilk faiz artırımı 2022 Kasım ayında bekleniyordu.

GÜNCEL HABERLER

İran: ABD ile tutuklu takasını müzakere ediyoruz

İran: ABD ile tutuklu takasını müzakere ediyoruz

Biden: Küba'daki gösteriler 'özgürlük çağrısı'

Biden: Küba'daki gösteriler 'özgürlük çağrısı'

Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi

Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi

İstanbul'da 'Asya Kaplan Sivrisineği' paniği

İstanbul'da 'Asya Kaplan Sivrisineği' paniği

Elon Musk, Tesla’nın patronu olmaktan "oldukça nefret ettiğini" açıkladı

Elon Musk, Tesla’nın patronu olmaktan "oldukça nefret ettiğini" açıkladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav sonuçları için kritik tarih

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav sonuçları için kritik tarih

Sıradaki Haber
Bankalardan taksit kampanyası! Arabası olan herkesi kapsıyor

Bankalardan taksit kampanyası! Arabası olan herkesi kapsıyor

Sıradaki Haber
ABD'den Johnson & Johnson aşısı hakkında uyarı

ABD'den Johnson & Johnson aşısı hakkında uyarı

Sıradaki Haber
Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi

Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi

Sıradaki Haber