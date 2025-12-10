Canlı Borsa
Yükselişi ile altını gölgede bıraktı! Bu yıl yatırım yapanlar yüzde 157 kazandı

ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi piyasalarda yön arayışı sürüyor. Altın fiyatları temkinli bir seyir izlerken, bu yıl yatırımcısına en çok kazandıran bir emtiada rekor adeta durdurulamıyor. Yılbaşından bu yana yatırımı olanlar yüzde 157 kazanç sağladı. İşte detaylar...

10.12.2025 - 12:54 | Onur Topkan
onur.topkan@milliyet.com.tr

Milliyet.com.tr/ Bu yıl Merkez bankalarının alımları, küresel ticarete ilişkin endişeler, Trump’ın gümrük vergileri ve Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gelişmeler derken altına yönelim arttı. Vatandaşlar da bu süreçte altın alımlarını hızlandırırken, fiyatlar rekor seviyeleri test etti. 

GRAM ALTIN REKOR SONRASI DURULDU 

Altının gram fiyatı 17 Ekim’de 5.905 TL ile tüm zamanların zirvesini gördükten sonra geri çekildi. Fiyatlar son haftalarda 5.700-5.800 TL aralığında dalgalanırken, ABD Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyor.

Fed bugün saat 22.00’de kritik faiz kararını açıklayacak. Fed’den faizi 25 baz puan düşürmesi bekleniyor. Kritik gelişme altın fiyatları dahil piyasalarda yönü tayin edecek. 

ALTINDA TANSİYON DÜŞERKEN, GÜMÜŞ REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR 

Altın fiyatlarının yanı sıra bu yıl içerisinde gösterdiği fiyat hareketiyle gümüş, yatırımcının ilgisini çekti. Gümüşün ons fiyatı bugün 61 dolar seviyesini aşarak rekor kırarken, gram gümüşün fiyatı da 84.42 TL seviyesinin üzerine çıkarak tüm zamanların zirvesini test etti. 

YATIRIM YAPAN YÜZDE 157 KAZANDI 

Ons gümüşün fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 110 değer kazanırken, yurt içinde gram gümüşün fiyatı da aynı dönemde yatırımcısına yüzde 157 kazandırdı. Aynı süreçte ons altın yatırımcısına yüzde 60 kazandırırken, gram altın fiyatı da yüzde 93 civarında prim yaptı. 

EKONOMİST BAYDAR, GÜMÜŞ YATIRIMCISINI UYARDI: CİDDİ DÜŞÜŞLERE YOL AÇABİLİR 

Bu yıl rekor üstüne rekor kıran gümüşle ilgili öngörülerini milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Gümüşün nadir metaller listesine alınması yatırımcıların bu emtiaya da odaklanmasına neden oldu. Çin kaynaklı arz sıkıntılarının duyulması agresif bir fiyat yükselişine neden oldu. Sığ bir piyasa olduğundan dalgalanmalara açık olmasına yol açıyor. Yakın zamanda gümüşün 37 dolarlar civarında olduğu unutulmamalıdır. Özellikle arz kısıntısının çözüldüğü haberi ya da talep daralması gibi haberler gümüşte ciddi düşüşlere yol açabilir.” 

