Yurt dışı ÜFE arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,82 artış gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 118,98 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taşocakçılığında yüzde 116,48, imalatta yüzde 118,98 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında yüzde 130,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 102,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 104,51, enerjide yüzde 244,92, sermaye malında yüzde 107,74 artış olarak kayıtlara geçti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 2,65 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,16, imalatta yüzde 2,65 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında yüzde 2,68 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,11 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,04 artış, enerjide yüzde 8,36 azalış, sermaye malında yüzde 3,66 artış olarak kayıtlara geçti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 15 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 79,89, tütün ürünleri yüzde 81,19, metal cevherleri yüzde 97,85 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 244,92, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 144,34, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 140,32 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 7 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 18 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8,36, metal cevherleri yüzde 2,34, tütün ürünleri yüzde 0,84 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 5,84, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 5,61, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 5,11 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.