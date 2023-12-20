Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE (2010=100) 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın aralık ayına göre %54,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %59,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %50,10 artış gerçekleşti.

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İMALAT YILLIK %59,14 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %59,51, imalatta %59,14 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %51,39, dayanıklı tüketim malında %63,86, dayanıksız tüketim malında %64,38, enerjide %55,05, sermaye malında %66,60 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK %3,50 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %4,29, imalatta %3,50 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %3,37 artış, dayanıklı tüketim malında %4,43 artış, dayanıksız tüketim malında %4,35 artış, enerjide %1,39 azalış, sermaye malında %4,16 artış olarak gerçekleşti.

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YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 7 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 18 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden kağıt ve kağıt ürünleri %42,72, ana metaller %44,07, basım ve kayıt hizmetleri %44,24 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık tütün ürünleri %92,02, makine ve ekipmanlar b.y.s. %71,59, içecekler %70,74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 7 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 18 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %1,39 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık içecekler %6,98, metal cevherleri %5,49, elektrikli teçhizat %4,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.