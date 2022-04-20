Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. YD-ÜFE 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,47 arttı.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 105,74 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 109,63, imalatta yüzde 105,74 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında yüzde 122,84, dayanıklı tüketim malında yüzde 95,55, dayanıksız tüketim malında yüzde 87,04, enerjide yüzde 240,52, sermaye malında yüzde 87,08 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 7,27 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 8,20, imalatta yüzde 7,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında yüzde 7,91, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,86, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,24, enerjide yüzde 29,83, sermaye malında yüzde 4,86 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 16 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 9 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 70,63, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 75,44, tütün ürünleri yüzde 79,35 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 240,52, ana metaller yüzde 147,57, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 123,21 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 15 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 4,36, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,70, tütün ürünleri yüzde 4,92 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 29,83, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 10,94, metal cevherleri yüzde 10,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.