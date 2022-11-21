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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ekim ayında yıllık %103,79, aylık %1,34 arttı.

21.11.2022 - 10:10 |
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini paylaştı. Buna göre 2022 yılı Ekim ayında YD-ÜFE (2010=100) bir önceki aya göre %1,34, bir önceki yılın aralık ayına göre %42,61, bir önceki yılın aynı ayına göre %103,79 ve on iki aylık ortalamalara göre %101,19 arttı.

İMALAT YILLIK %103,72 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %107,98, imalatta %103,72 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %112,88, dayanıklı tüketim malında %99,16, dayanıksız tüketim malında %95,98, enerjide %165,85, sermaye malında %96,16 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK %1,37 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %0,17 azalış, imalatta %1,37 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %0,82, dayanıklı tüketim malında %1,72, dayanıksız tüketim malında %1,50, enerjide %0,93, sermaye malında %1,97 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 13 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri %71,78, giyim eşyası %72,17, metal cevherleri %84,82 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %165,85, diğer metalik olmayan mineral ürünler %136,30, kimyasallar ve kimyasal ürünler %129,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 11 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 14 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri %2,46, ana metaller %0,85, diğer mamul eşyalar %0,06 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık b.y.s. makine ve ekipmanlar %5,86, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %5,86, diğer metalik olmayan mineral ürünler %3,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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