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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %49,90, aylık %2,77 arttı.

20.01.2023 - 10:14 |
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

YD-ÜFE (2010=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,77, bir önceki yılın aralık ayına göre %49,90, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %97,45 arttı.

İmalat yıllık %49,95 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %47,40, imalatta %49,95 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %51,95, dayanıklı tüketim malında %49,42, dayanıksız tüketim malında %47,08, enerjide %83,46, sermaye malında %46,54 artış olarak gerçekleşti.

İmalat aylık %2,79 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,74, imalatta %2,79 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,05 artış, dayanıklı tüketim malında %4,03 artış, dayanıksız tüketim malında %2,89 artış, enerjide %3,32 azalış, sermaye malında %4,19 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri %28,56, giyim eşyası %35,47, diğer ulaşım araçları %37,95 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %83,46, diğer metalik olmayan mineral ürünler %74,59, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %69,21 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %3,32 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık tütün ürünleri %12,15, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %5,49, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %5,13 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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