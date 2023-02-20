Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaYurt dışı üretici fiyat endeksi arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) yıllık %50,98, aylık %4 arttı.

20.02.2023 - 10:07 |
Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verisini paylaştı. Buna göre YD-ÜFE 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4, bir önceki yılın aralık ayına göre %4, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %91,79 artış gerçekleşti.

İMALAT YILLIK %51,09 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %45,09, imalatta %51,09 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %50,21, dayanıklı tüketim malında %51,88, dayanıksız tüketim malında %47,66, enerjide %80,77, sermaye malında %50,89 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK %4,01 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %3,18, imalatta %4,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %3,27, dayanıklı tüketim malında %3,95, dayanıksız tüketim malında %3,41, enerjide %10,09, sermaye malında %4,18 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 10 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 15 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri %29,35, giyim eşyası %36,75, ana metaller %39,84 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %80,77, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %73,09, diğer metalik olmayan mineral ürünler %72,36 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 19 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 6 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %1,80 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %10,36, kok ve rafine petrol ürünleri %10,09, tütün ürünleri %8,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
AFAD'dan deniz suyunun yükselebileceğine dair uyarı

AFAD'dan deniz suyunun yükselebileceğine dair uyarı

Hatay'daki depremler 5 ülkeyi salladı!

Hatay'daki depremler 5 ülkeyi salladı!