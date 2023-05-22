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Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) yıllık %40,10, aylık %2,43 arttı.

22.05.2023 - 10:04 |
Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE (2010=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,43, bir önceki yılın aralık ayına göre %8,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,10 ve on iki aylık ortalamalara göre %73,63 arttı.

İMALAT YILLIK %40,21 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %34,14, imalatta %40,21 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %38,34, dayanıklı tüketim malında %44,23, dayanıksız tüketim malında %40,77, enerjide %14,70, sermaye malında %44,90 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK %2,43 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %2,20, imalatta %2,43 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %2,04, dayanıklı tüketim malında %2,15, dayanıksız tüketim malında %2,48, enerjide %0,11, sermaye malında %3,84 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 9 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 16 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri %14,70, metal cevherleri %17,72, ana metaller %28,20 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık içecekler %64,15, diğer metalik olmayan mineral ürünler %55,80, makine ve ekipmanlar b.y.s. %53,24 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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