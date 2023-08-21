Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 15,34, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,79 artış gerçekleşti.

İMALAT YILLIK YÜZDE 60,43 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,26, imalatta yüzde 60,43 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 53,70, dayanıklı tüketim malında yüzde 67,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 62,40, enerjide yüzde 22,42, sermaye malında yüzde 72,44 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK YÜZDE 15,34 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 15,34, imalatta yüzde 15,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında yüzde 13,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 17,59, dayanıksız tüketim malında yüzde 14,25, enerjide yüzde 25,60, sermaye malında yüzde 16,23 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 10 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 15 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 22,42, metal cevherleri yüzde 41,56, ana metaller yüzde 41,82 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 84,89, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 83,60, tütün ürünleri yüzde 81,90 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 13 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 12 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden ana metaller yüzde 11,74, gıda ürünleri yüzde 11,90, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 12,39 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 25,60, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 18,54, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 17,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.