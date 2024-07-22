Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

YD-ÜFE 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,97 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %59,50 artış gösterdi.

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YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %44,35 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %54,03 artış, imalatta %44,35 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %39,19 artış, dayanıklı tüketim mallarında %53,68 artış, dayanıksız tüketim mallarında %48,13 artış, enerjide %38,35 artış, sermaye mallarında %49,02 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %0,97 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,97 artış, imalatta %0,97 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %0,46 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,42 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,32 artış, enerjide %0,07 artış, sermaye mallarında %1,35 artış olarak gerçekleşti.