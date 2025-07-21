Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

YD-ÜFE 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,38 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,17 artış gösterdi.

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YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %28,48 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %23,36 artış, imalatta %28,48 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %24,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında %32,19 artış, dayanıksız tüketim mallarında %30,89 artış, enerjide %10,33 artış, sermaye mallarında %33,30 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %3,44 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,03 artış, imalatta %3,44 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,83 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında %3,30 artış, enerjide %9,96 artış, sermaye mallarında %3,34 artış olarak gerçekleşti.