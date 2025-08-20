Canlı Borsa
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %30,06 arttı, aylık %3,03 arttı.

20.08.2025 - 10:10 |
YD-ÜFE 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,03 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,06 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,46 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %30,10 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %28,30 artış, imalatta %30,10 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %26,47 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,74 artış, dayanıksız tüketim mallarında %33,82 artış, enerjide %10,44 artış, sermaye mallarında %34,48 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %3,01 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,22 artış, imalatta %3,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,57 artış, dayanıklı tüketim mallarında %3,26 artış, dayanıksız tüketim mallarında %3,76 artış, enerjide %2,98 artış, sermaye mallarında %2,99 artış olarak gerçekleşti.

