Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

YD-ÜFE 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,01 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,55 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,19 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %27,72 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %27,06 artış, imalatta %27,72 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %24,54 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında %33,45 artış, enerjide %22,76 artış, sermaye mallarında %26,91 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,01 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,49 artış, imalatta %2,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,41 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,75 artış, enerjide %3,39 artış, sermaye mallarında %1,26 artış olarak gerçekleşti.