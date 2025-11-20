Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

YD-ÜFE 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,90 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,69 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,13 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %28,68 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %32,78 artış, imalatta %28,68 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %25,85 artış, dayanıklı tüketim mallarında %35,80 artış, dayanıksız tüketim mallarında %36,17 artış, enerjide %14,35 artış, sermaye mallarında %27,64 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %0,83 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,74 artış, imalatta %0,83 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,12 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,82 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,95 artış, enerjide %3,50 azalış, sermaye mallarında %0,07 artış olarak gerçekleşti.