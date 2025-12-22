Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

YD-ÜFE 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,02 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,19 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,67 artış gösterdi.

Haberin Devamı

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %31,02 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %40,75 artış, imalatta %31,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %28,24 artış, dayanıklı tüketim mallarında %36,70 artış, dayanıksız tüketim mallarında %38,38 artış, enerjide %22,00 artış, sermaye mallarında %29,75 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %0,99 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,82 artış, imalatta %0,99 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,03 artış, dayanıklı tüketim mallarında %0,37 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,46 artış, enerjide %4,65 artış, sermaye mallarında %0,14 artış olarak gerçekleşti.