Yurt dışı üretici fiyat endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre 2022 yılı Kasım ayında YD-ÜFE (2010=100) bir önceki aya göre %2,28, bir önceki yılın aralık ayına göre %45,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,66 ve on iki aylık ortalamalara göre %103,17 arttı.

İMALAT YILLIK %83,64 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %85,06, imalatta %83,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %89,37, dayanıklı tüketim malında %81,42, dayanıksız tüketim malında %77,77, enerjide %126, sermaye malında %78,79 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK %2,30 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %1,20, imalatta %2,30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %2,26 artış, dayanıklı tüketim malında %3,37 artış, dayanıksız tüketim malında %2,37 artış, enerjide %8,58 azalış, sermaye malında %3,47 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 11 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 14 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri %55,94, giyim eşyası %60,61, metal cevherleri %63,35 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %126,00, diğer metalik olmayan mineral ürünler %112,33, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %104,75 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 9 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 16 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %8,58 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %4,62, basım ve kayıt hizmetleri %4,40, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %4,13 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.