Yurt dışı üretici fiyat endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE (2010=100) 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %15,62, bir önceki yılın aralık ayına göre %26,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %61,58 arttı.

İMALAT YILLIK %40,03 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,47, imalatta %40,03 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %37,10 artış, dayanıklı tüketim malında %45,02 artış, dayanıksız tüketim malında %45,04 artış, enerjide %12,17 azalış, sermaye malında %48,82 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK %15,65 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %13,70, imalatta %15,65 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %14,72, dayanıklı tüketim malında %13,33, dayanıksız tüketim malında %14,46, enerjide %27,15, sermaye malında %16,11 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 5 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 20 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %12,17 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %60,62, b.y.s. makine ve ekipmanlar %59,14, içecekler %59,14 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 20 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 5 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %10,94, diğer mamul eşyalar %11,26, basım ve kayıt hizmetleri %11,51 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %27,15, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %20,41, diğer ulaşım araçları %17,23 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.