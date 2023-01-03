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Yurt içi üretici fiyat endeksi açıklandı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı.

03.01.2023 - 11:10 |
Yurt içi üretici fiyat endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı yurt içi üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre %97,72 , bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %78,66 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %122,92, imalatta %78,66, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %284,99 ve su temininde %130,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %70,91, dayanıklı tüketim malında %78,57, dayanıksız tüketim malında %101,63, enerjide %224,67 ve sermaye malında %65,16 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %2,29 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taşocakçılığında %1,94 artış, imalatta %2,29 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %11,78 azalış ve su temininde %9,44 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %1,66 artış, dayanıklı tüketim malında %3,20 artış, dayanıksız tüketim malında %4,56 artış, enerjide %10,63 azalış ve sermaye malında %2,36 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 20 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 9 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %33,10 ile ana metaller, %49,70 ile metal cevherleri, %54,97 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %284,99, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %180,52, diğer metalik olmayan mineral ürünler %173,20 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 3 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 26 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en yüksek azalış %12,49 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %11,78 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %2,88 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %23,52, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %9,44, içecekler %7,00 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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