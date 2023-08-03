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Yurt içi üretici fiyat endeksi arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,50, aylık %8,23 arttı.

03.08.2023 - 10:07 |
Yurt içi üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Temmuz ayı yurt içi üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,23, bir önceki yılın aralık ayına göre %24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %78,51 arttı.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %50,81 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %57,51 artış, imalatta %50,81 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %17,56 azalış ve su temininde %62,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %45,52, dayanıklı tüketim malında %54,85, dayanıksız tüketim malında %63,35, enerjide %3,82 ve sermaye malında %63,29 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %9,26 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %9,14 artış, imalatta %9,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %5,05 azalış ve su temininde %7,10 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %8,93, dayanıklı tüketim malında %10,37, dayanıksız tüketim malında %6,23, enerjide %5,72 ve sermaye malında %11,67 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 10 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 19 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %17,56 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %89,56, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %80,63, içecekler %77,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 11 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 18 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %5,05 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %20,24, ham petrol ve doğal gaz %16,19, metal cevherleri %12,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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