Yurt içi üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ağustos ayın yurt içi üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre Yİ-ÜFE ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,97 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 54,41 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 66,42 artış, imalatta yüzde 54,41 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,21 azalış, ve su temininde yüzde 67,09 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında yüzde 46,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 66,46, enerjide yüzde 20,70 ve sermaye malında yüzde 64,88 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 5,41 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,99, imalatta yüzde 5,41, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,16 ve su temininde yüzde 6,88 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında yüzde 3,83, dayanıklı tüketim malında yüzde 8,74, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,67, enerjide yüzde 14,27 ve sermaye malında yüzde 4,04 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 17 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 8,21 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 99,44, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 91,41, içecekler yüzde 81,79 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 19 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en düşük artış yüzde 1,06 ile tütün ürünleri, yüzde 1,39 ile ana metaller, yüzde 1,79 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 21,85, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 18,93, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 18,06 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.