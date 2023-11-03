Yurt içi üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı yurt içi üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın aralık ayına göre %38,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi.

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SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %53,74 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %69,21 artış, imalatta %53,74 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %40,19 azalış, ve su temininde %72,72 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %45,58 artış, dayanıklı tüketim malında %61,37 artış, dayanıksız tüketim malında %67,47 artış, enerjide %12,91 azalış ve sermaye malında %65,19 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %2,32 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,36 artış, imalatta %2,32 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %4,38 azalış ve su temininde %5,46 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,22 artış, dayanıklı tüketim malında %1,93 artış, dayanıksız tüketim malında %3,99 artış, enerjide %2,86 azalış ve sermaye malında %2,70 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 4 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 25 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %40,19 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %94,85, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %92,48, içecekler %74,80 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 13 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 16 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en yüksek azalış; %14,10 ile tütün ürünleri, %4,38 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %3,20 ile kok ve rafine petrol ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz %6,48, basım ve kayıt hizmetleri %5,89, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %5,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.