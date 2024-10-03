Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,55 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %44,81 artış gösterdi.

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Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %33,77 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %43,59 artış, imalatta %33,77 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %17,01 artış ve su temininde %48,70 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %32,70 artış, dayanıklı tüketim mallarında %37,95 artış, dayanıksız tüketim mallarında %44,38 artış, enerjide %11,89 artış ve sermaye mallarında %36,55 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,25 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,83 artış, imalatta %1,25 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %2,28 artış ve su temininde %1,95 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,70 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,70 artış, enerjide %0,45 artış ve sermaye mallarında %1,89 artış olarak gerçekleşti.