Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,62 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,16 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,28 artış gösterdi.

Haberin Devamı

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %24,73 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %27,62 artış, imalatta %24,73 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %26,68 artış ve su temininde %55,35 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %22,02 artış, dayanıklı tüketim mallarında %30,22 artış, dayanıksız tüketim mallarında %28,94 artış, enerjide %24,76 artış ve sermaye mallarında %26,61 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,78 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,97 artış, imalatta %1,78 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %10,09 artış ve su temininde %0,82 artış olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,34 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,26 artış, dayanıksız tüketim mallarında %3,21 artış, enerjide %6,39 artış ve sermaye mallarında %1,11 artış olarak gerçekleşti.