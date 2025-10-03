Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,52 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,83 artış gösterdi.

Haberin Devamı

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %26,63 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %28,73 artış, imalatta %26,63 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %23,81 artış ve su temininde %55,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %22,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında %31,62 artış, dayanıksız tüketim mallarında %33,21 artış, enerjide %25,17 artış ve sermaye mallarında %26,62 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,79 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,72 artış, imalatta %2,79 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,05 azalış ve su temininde %1,74 artış olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,48 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,80 artış, dayanıksız tüketim mallarında %5,07 artış, enerjide %0,78 artış ve sermaye mallarında %1,90 artış olarak gerçekleşti.