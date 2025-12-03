Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %26,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,23 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,37 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %27,04 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %32,60 artış, imalatta %27,04 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %24,92 artış ve su temininde %57,62 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %23,09 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında %31,65 artış, enerjide %27,40 artış ve sermaye mallarında %28,44 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,17 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,77 artış, imalatta %1,17 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %3,10 azalış ve su temininde %2,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,08 artış, dayanıksız tüketim mallarında %0,48 artış, enerjide %0,48 azalış ve sermaye mallarında %1,54 artış olarak gerçekleşti.