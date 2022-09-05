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Yurt içi üretici fiyat endeksi belli oldu

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %143,75, aylık %2,41 arttı.

05.09.2022 - 10:13 |
Yurt içi üretici fiyat endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,41, bir önceki yılın aralık ayına göre %74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,39 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %125,43 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taşocakçılığında %153,28, imalatta %125,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %348,39, su temininde %90,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %127,82, dayanıklı tüketim malında %99,54, dayanıksız tüketim malında %124,14, enerjide %303,48 ve sermaye malında %96,53 artış olarak kayıtlara geçti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %2,94 YÜKSELDİ

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taşocakçılığında %4,10 artış, imalatta %2,94 yükseliş, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,07 azalış, su temininde %4,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %3,20 artış, dayanıklı tüketim malında %4,55 yükseliş, dayanıksız tüketim malında %3,69 artış, enerjide %1,71 azalış, sermaye malında %3,03 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 22 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %56,10 ile giyim eşyası, %70,64 ile diğer ulaşım araçları, %78,65 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %348,39, ham petrol ile doğal gaz %239,24, kok, rafine petrol ürünleri %233,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 8 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 21 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en yüksek azalış %6,12 ile ham petrol ve doğal gaz, %5,78 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %2,54 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %14,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %9,31, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %6,92 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

 

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