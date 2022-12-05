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Yurt içi üretici fiyat endeksi açıklandı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı.

05.12.2022 - 10:32 |
Yurt içi üretici fiyat endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı yurt içi üretici fiyat endeksi verisin açıkladı. Buna göre 2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %107,64 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %146,43, imalatta %107,64, elektrik, gaz üretimi ile dağıtımında %442,97, su temininde %114,41 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %103,78, dayanıklı tüketim malında %93,87, dayanıksız tüketim malında %124,66, enerjide %337,34 ve sermaye malında %86,41 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %2,01 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %4,99 artış, imalatta %2,01 artış, elektrik, gaz üretimi ile dağıtımında %5,17 azalış, su temininde %3,39 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %1,88 artış, dayanıklı tüketim malında %2,62 artış, dayanıksız tüketim malında %2,68 artış, enerjide %4,24 azalış ve sermaye malında %2,83 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 21 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %64,45 ile ana metaller, %65,31 ile diğer ulaşım araçları, %74,89 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %442,97, diğer metalik olmayan mineral ürünler %203,36, ham petrol ve doğal gaz %202,77 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 6 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 23 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en yüksek azalış %5,17 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %2,02 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %0,70 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %7,04, deri ve ilgili ürünler %4,92, kağıt ve kağıt ürünleri %4,10 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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