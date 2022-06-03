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Yurt içi üretici fiyat endeksi yükseldi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %132,16, aylık %8,76 arttı.

03.06.2022 - 11:59 |
Yurt içi üretici fiyat endeksi yükseldi

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %8,76, bir önceki yılın aralık ayına göre %51,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %132,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %80,38 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %115,18 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %133,49, imalatta %115,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %360,30 ve su temininde %70,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %122,21, dayanıklı tüketim malında %83,41, dayanıksız tüketim malında %106,82, enerjide %300,16 ve sermaye malında %79,08 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %5,46 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %6,22, imalatta %5,46, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %38,49 ve su temininde %4,70 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %4,99, dayanıklı tüketim malında %3,57, dayanıksız tüketim malında %7,06, enerjide %27,65 ve sermaye malında %4,11 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 24 alt sektör daha düşük, 5 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %43,79 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %44,33 ile giyim eşyası, %59,38 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %360,30, ham petrol ve doğal gaz %250,13, kok ve rafine petrol ürünleri %246,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 26 alt sektör daha düşük, 3 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en düşük artış %0,97 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %1,33 ile metal cevherleri, %1,64 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %38,49, diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri %11, içecekler %10,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.