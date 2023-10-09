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'Yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşacağız'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşacaklarına güvendiğini söyledi.

09.10.2023 - 09:20 |
'Yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşacağız'

Fransa'da yayınlanan La Tribune Dimanche gazetesine konuşan Lagarde, "ECB faiz oranları yeterince uzun süre korunursa enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesine yardımcı olacak seviyelerde. Enflasyon şu anda önemli ölçüde düşüyor. Enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmeyi istiyoruz ve bunu başaracağız" dedi.

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Demecinde Avrupa'nın doğal gaz rezervlerinin durumu konusunda da kendilerinden nispeten emin olduklarını anlatan Lagarde, "Eylül itibarıyla Avrupa'nın gaz rezervlerinin yüzde 90'ından fazlası doldu. Bu da kışı çok daha güvenle karşılamamızı sağlıyor" diye konuştu.

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