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Uzmanpara'Yüzde 5,5 büyümeyi başarmak kolay olmayacak'
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'Yüzde 5,5 büyümeyi başarmak kolay olmayacak'

Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin kadar büyük bir ekonomi için bu yıl Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5,5 civarında büyümeyi başarmanın kolay olmayacağını söyledi.

11.03.2022 - 08:00 |
'Yüzde 5,5 büyümeyi başarmak kolay olmayacak'

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantılarının ardından basın açıklaması yapan Başbakan Li, ekonominin karşı karşıya olduğu aşağı yönlü risklere işaret ettiği ve bunların üstesinden gelmenin otoritelerin daha büyük politika desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Li, bu yıl için makroekonomik politikaların sadece kısa vadeli baskıların üstesinden gelmek için değil, aynı zamanda Çin ekonomisinin sürdürülebilirliğini başarmak için de hazırlandığını vurguladı.

Başbakan Li, "Çin'in halihazırda çözülmesi gereken pek çok problemi var ve tüm bunlarla orta ve uzun vadede güçlü şekilde başa çıkılması gerekli" ifadelerini kullandı.

Li, maliye ve para politikalarının desteği ile bu yıl 13 milyon kentsel istihdam yaratılacağını da vurguladı.

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