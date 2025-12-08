'Zayıf bir Avrupa, ABD için ekonomik risk'

Dimon, Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda, "Avrupa'nın gerçek bir sorunu var. Sosyal güvenlik ağlarında harika şeyler yapıyorlar. Ancak işletmeleri, yatırımı ve inovasyonu dışarı sürdüler. Şimdi bir şekilde geri dönüyor" dedi.

Sorunların farkında olduğunu söylediği bazı Avrupalı liderleri överken, siyasetin "gerçekten zor" olduğu konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin en büyük bankasının lideri Dimon, uzun süredir parçalanmış bir Avrupa riskinin dünyanın karşı karşıya olduğu başlıca zorluklardan biri olduğunu söylüyor. Bu yılın başlarında yayınlanan hissedarlara mektubunda, Avrupa'nın "düzeltmesi gereken bazı ciddi sorunları" olduğunu belirtmişti.

Cumartesi günü Avrupa'nın barış yönündeki çabalarını övdü. Ancak askeri çabalardaki azalma ve Avrupa Birliği içinde anlaşmaya varma konusundaki zorlukların kıtayı tehdit ettiği konusunda uyardı.

Dimon, "Eğer parçalanırlarsa, o zaman Amerika önceliği artık olmayacak diyebilirsiniz. Bu, herkesten çok bize zarar verir çünkü onlar gerçekten önemli olan ortak değerler de dahil olmak üzere her açıdan önemli bir müttefik. Onların güçlü olmasına yardımcı olmak için uzun vadeli bir stratejiye ihtiyacımız var. Zayıf bir Avrupa bizim için kötü" dedi.