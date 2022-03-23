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'Zayıf ekonomiler risk altında'

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna'daki savaşa rağmen küresel ekonomide büyümenin bu yıl pozitif bölgede kalmaya devam edeceğini öngördü. Ancak Georgieva, halihazırda ekonomileri zayıf olan bir grup ülkenin resesyona girebilecekleri uyarısında da bulundu.

23.03.2022 - 08:10 |
'Zayıf ekonomiler risk altında'

Georgieva, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, bunu cezalandırmamak için uygulanan yaptırımların etkisiyle yükselen enerji ve gıda fiyatlarından birçok kalkınmakta olan ekonominin zarar göreceğini vurguladı.

Gelişmiş ekonomilerin faiz artırımlarının da kalkınmakta olan ekonomilere zarar vereceğini öngören Georgieva, "Şokların zayıf bir ekonominin üzerine geldiği bu kalkınmakta olan ekonomilerde resesyon riski görebiliriz" dedi. 

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunu 18-24 Nisan tarihlerinde yapılacak Bahar Toplantıları sırasında açıklayacak. 

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