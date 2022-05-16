'Zayıf euro fiyat istikrarını tehdit edebilir'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, eurodaki zayıflığın ECB'nin enflasyonu yüzde 2 fiyat istikrarı hedefine doğru yönlendirme çabalarını tehdit edebileceğini söyledi.
16.05.2022 - 11:26 |
"İthal enflasyonun ciddi bir yönlendiricisi olarak kurlardaki hareketleri dikkatli şekilde takip edeceğiz" diye konuşan Villeroy, "Zayıf euro bizim fiyat istikrarı hedefimize karşı gelebilir" dedi.
Villeroy konuşmasında ayrıca kripto varlıkların düzenleme, gözetim altına alınmamaları halinde uluslararası finansal sisteme zarar verebileceği uyarısını yaptı.