'Zayıf euro fiyat istikrarını tehdit edebilir'

"İthal enflasyonun ciddi bir yönlendiricisi olarak kurlardaki hareketleri dikkatli şekilde takip edeceğiz" diye konuşan Villeroy, "Zayıf euro bizim fiyat istikrarı hedefimize karşı gelebilir" dedi.

Villeroy konuşmasında ayrıca kripto varlıkların düzenleme, gözetim altına alınmamaları halinde uluslararası finansal sisteme zarar verebileceği uyarısını yaptı.