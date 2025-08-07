'Zayıf istihdam verileri endişe verici'

Cook, politika yapıcıların belirsizliğin finansal istikrar üzerindeki etkilerini anlaması gerektiğini ve verileri incelerken ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı.

Boston Fed tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Cook, temmuz ayı istihdam raporunda görülenler gibi büyük revizyonların ekonomideki "dönüm noktaları için oldukça tipik" olduğunu ifade etti.

Cook, bu tür düzeltmelerin, ekonomik koşulların değiştiğine dair önemli sinyaller taşıyabileceğini ve gelecekteki politika kararlarında dikkatli bir değerlendirme gerektirdiğini sözlerine ekledi.